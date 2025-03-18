Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altay'ın kalesi gole açık

Altay'ın kalesi gole açık

13:4018/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Altay'ın kalesi gole açık
Altay'ın kalesi gole açık

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sıradan kurtulamayan Altay bu sezon savunma performansıyla sınıfta kaldı.

Siyah-beyazlı takım ligden çekilen Afyonspor dışında kalesinde en çok gol gören takım konumunda. İzmir temsilcisi 26 maçta kalesinde 54 gol gördü. Rakip kaleye 20 gol atan Altay, eksi 34 genel averajla hayal kırıklığı yaşattı.


Altay'dan sonra en çok gol yiyen takım 41 golle Karaköprü Belediyespor olarak dikkat çekti. Son olarak deplasmanda Adana 01 FK'ya 4-0 mağlup olan İzmir ekibi bu sezon daha önce Batman Petrolspor'a 5-0 (D), İskenderunspor'a 4-0 (D), Sarıyer'e 5-1, Kastamonuspor'a 4-0 (D) boyun eğerek ağır yenilgiler aldı.

#Altay
#2'nci Lig Beyaz Grup
#2. Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS başvuruları ne zaman başlayacak? MEB merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı