Altay'ın kalesi gole açık

Altay'dan sonra en çok gol yiyen takım 41 golle Karaköprü Belediyespor olarak dikkat çekti. Son olarak deplasmanda Adana 01 FK'ya 4-0 mağlup olan İzmir ekibi bu sezon daha önce Batman Petrolspor'a 5-0 (D), İskenderunspor'a 4-0 (D), Sarıyer'e 5-1, Kastamonuspor'a 4-0 (D) boyun eğerek ağır yenilgiler aldı.