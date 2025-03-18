Altay'ın kalesi gole açık

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sıradan kurtulamayan Altay bu sezon savunma performansıyla sınıfta kaldı.
Siyah-beyazlı takım ligden çekilen Afyonspor dışında kalesinde en çok gol gören takım konumunda. İzmir temsilcisi 26 maçta kalesinde 54 gol gördü. Rakip kaleye 20 gol atan Altay, eksi 34 genel averajla hayal kırıklığı yaşattı.
Altay'dan sonra en çok gol yiyen takım 41 golle Karaköprü Belediyespor olarak dikkat çekti. Son olarak deplasmanda Adana 01 FK'ya 4-0 mağlup olan İzmir ekibi bu sezon daha önce Batman Petrolspor'a 5-0 (D), İskenderunspor'a 4-0 (D), Sarıyer'e 5-1, Kastamonuspor'a 4-0 (D) boyun eğerek ağır yenilgiler aldı.