UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Altın Top ödülü altıncı kez Messi'nin

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. Messi, bu ödül ile birlikte Ballon d'Or Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü 6'ncı kez almış oldu ve bu ödülü 5 kez alan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Öte yandan Ronaldo'nun ödül törenine katılım göstermemesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi

Lionel Messi

Ballon d'Or Ödül Töreni'nde 2019'un en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi.

Fransız futbol dergisi France Football tarafından her yıl düzenlenen Ballon d'Or'da ödüller sahiplerini buldu. Yılın en iyi erkek futbolcusu Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi seçildi. Messi, bu ödül ile birlikte Ballon d'Or Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü 6'ncı kez almış oldu ve bu ödülü 5 kez alan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. En iyi erkek futbolcu sıralamasında ikinci sıra Liverpool'un başarılı stoperi Virgin van Dijk'ın, üçüncü sıra ise Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oldu. Öte yandan Ronaldo'nun ödül törenine katılım göstermemesi dikkat çekti.

En iyi kadın futbolcu ödülü Birleşik Amerikalı oyuncu Megan Rapinoe'nin olurken, ikinci sırada Lucy Bronze, üçüncü sırada ise Alex Morgan yer aldı.

Yılın En İyi Kalecisi Ödülü'nün sahibi Liverpoollu kaleci Alisson Becker olurken, 2019'un en iyi 21 yaş altı oyuncusu ise Matthijs de Ligt seçildi.

Galatasaray’da Falcao takımdan ayrı çalıştı
Galatasaray’da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Falcao takımdan ayrı çalıştıSofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak. Şener Özbayraklı, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Radamel Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.Ryan Babel de takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor karşılaşması öncesi yarın saat 18.00’de bir antrenman daha yaptıktan sonra karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.İdman raporu | 2 Aralık PazartesiDetaylar için 👉 https://t.co/GpJEypYwfH pic.twitter.com/qFa5hDeaaJ&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019

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