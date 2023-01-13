Altınordu Alman medyasında

TFF 1.Lig temsilcisi Altınordu, Almanya'daki bir televizyon programında konuşuldu.

İzmir temsilcisinin, tüm altyapı organizasyonlarının

anlatıldığı bir kısa bir film yayınlandı. Programa konuk olan Altınordu Avrupa Direktörü Murat Korkmaz, Altınordu Futbol Kulübü ile yollarının nasıl kesiştiğinden bahsetti.

Avrupa'da görev yaptığı sırada bizzat Altınordu Futbol Kulübü'nü MTU Hallen Cup'a davet etmek için İzmir’e geldiğini ifade eden Korkmaz, sonraki süreçte Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile tanıştığını, kulübün misyonu ve vizyonundan çok etkilendiğini ve Türkiye'ye gelerek Altınordu Futbol Kulübü'nde çalışmaya başladığını ifade etti.

"Türk çocuklarına güveniyoruz"

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın her fırsatta, "Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz" dediğini hatırlatan Murat Korkmaz, "Kulüp olarak misyonumuz ve vizyonumuz belli. A takımımızda sadece Türk oyuncularımız forma giyiyor. Bunun arkasında kimse ırkçılık falan aramasın. Bunun nedeni Türkiye'de futbol günlük iş olarak yaşanmakta. Bizim Altınordu organizasyonu olarak kısa vadeli planlarımız yok. Misyonumuz olarak yetiştirici bir kulübümüz ve uzun vadeli projelerimiz var. Kulüp olarak Türk çocuklarına her zaman güveniyoruz ve güvenmeye devam edeceğiz. Türk çocuklarına da imkanlar verilirse neler yapabileceğini gördük ve görüyoruz" şeklinde konuştu.

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Dünyanın en iyi 20 tesisi arasında

Türkiye'nin futbolda son yıllarda istediği sonuçları alamadığını belirten Murat Korkmaz, "Türkiye, en son Katar'da yapılan Dünya Kupası'na katılamadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun geleceği için bazı stratejiler açıklamaya başladı. Tabii ki bunları uygulamaya dökmek gerekiyor. Bir ülkenin futbolunun gelişmesi için alt yapı tesislerinin iyi yapılması gerekiyor. Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) Almanya Futbol Federasyonu'nun Alman kulüplerine koymuş olduğu 'Altyapı Mükemmeliyet Merkezi'nin tüm kriterlerini yerine getirdik. Şu anda Torbalı'daki yerleşkemiz, dünyanın en iyi 20 tesisi içinde yer almaktadır. Kulübümüzün bünyesinde hizmet veren 200 adet futbol okulumuz mevcut. Bu okullarda 7 ile 12 yaş arasında yaklaşık 21 bin minik çocuğumuz spor yapıyor. Buradaki miniklerimizi düzenlediğimiz turnuvalarda seyrediyoruz ve en iyilerini akademimize alıyoruz. Torbalı'daki Altınordu Futbol Akademisi'nde de 115 sporcumuz yatılı olarak kalıyor. Sporcularımız 365 gün tesislerimizde kalıyor, yemeklerini yiyor, antrenmanlarını yapıyor. Bu sporculardan da hiçbir ücret almıyoruz" bilgisi verdi.

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Yıllık maliyet 2 milyon euro

Program yapımcısının, Altınordu Futbol Akademisi'nin yıllık maliyetinin 2 milyon Euro olduğunu duyduğunu ifade etmesi ve bunu nasıl sürdürülebilir hale getirdiklerini sorması üzerine Murat Korkmaz, "Dediğiniz gibi akademimizin maliyeti yıllık 2 milyon Euro. Bunun geri dönüşümünü sağlamamamız şart. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü aldığı 2012 yılından bu yana 77 genç milli sporcu yetiştirdi. Şu anda Türkiye'de oyuncu yetiştiriciliği konusunda bir numara olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda ALFA'da 34 genç milli futbolcumuz yer alıyor. Aynen Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce gibi özellikle Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olarak kulübümüze katkı sağlayacak genç oyuncularımız var. Biz onların en iyi şartlarda gelişmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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