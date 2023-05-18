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Spor

Altınordu başkanı açıkladı: Kulübü devrediyorum

1. Lig'de bitime bir hafta kala kümede kalma şansını mucizelere bırakan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübü devretme kararı aldı.

11:36 . 18/05/2023 Perşembe
DHA
Altyapıdan çıkardığı oyuncularla dikkati çekiyordu.

Altyapıdan çıkardığı oyuncularla dikkati çekiyordu.

İç sahada aldığı Erzurumspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen Altınordu, 9 yıl sonra 2. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Başkan Mehmet Özkan kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu.


Kırmızı-lacivertlilerin 2012 yılında şirketleşmesinin ardından kulübün sahibi olan Özkan, "Helalleşmek" başlığıyla yazdığı veda metninde, "Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin" dedi.


Altınordu Başkanı Özkan, "Çok sevdiğim ve akraba olarak saydığım Altınordu çalışma arkadaşlarım, merhaba" diyerek başladığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi;


"Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."





#1. Lig
#Altınordu
#Seyit Mehmet Özkan
25 dakika önce
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