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Spor

Altınordu küme düştü

1. Lig’de küme düşen son takım belli oldu. Denizlispor’un ardından Altınordu da 1. Lig’e veda etti.

Haber Merkezi
17:59 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Altınordulu futbolcuların üzüntüleri

Altınordulu futbolcuların üzüntüleri

1. Lig’de 2022/2023 sezonu sona erdi. Oynanan son karşılaşmaların ardından küme düşen takımlar da belli oldu. Daha önce lige veda eden Demizlispor’un ardından Altınordu da küme düşen ikinci takım oldu.


1. Lig’in 36. haftasında Altınordu deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibinin ligde kalması için rakibini mağlup etmesi ve Erzurumspor ile Gençlerbirliği’nin rakiplerine yenilmesi gerekiyordu. Alınan sonuçların ardından Altınordu, 1. Lig’e veda etti.


Beraberlik yetmedi

1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu. 35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.



#Altınordu
#1. Lig
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