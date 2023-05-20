Altınordu mucize peşinde

İzmir ekibi, Süper Lig'e direkt çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Karadeniz temsilcisini yenemezse 2'nci Lig'e düşecek. Kırmızı-lacivertliler galip gelse bile, kümede kalma yarışındaki iki rakibinden biri mağlup olmazsa yine lige mendil sallayacak.