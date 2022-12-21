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Altınordu’da Gökhan Ünal dönemi

Geçtiğimiz haftalarda Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile yollarını ayıran Altınordu, Gökhan Ünal ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Altınorduda Gökhan Ünal dönemi!
Gökhan Ünal daha önce Sakaryaspor'da yardımcı antrenör görevini yürütüyordu.

TFF 1. Lig’de Altınordu’da teknik direktörlüğe Gökhan Ünal getirildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Torbalı Metin Oktay Tesislerinde bir araya gelen Gökhan Ünal, kendisini Altınordu teknik direktörlüğüne getiren imzayı attı.

"Altınordu’yu layık olduğu yere getireceğiz"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan yeni teknik adam, “Altınordu’nun başına geçmek benim için çok güzel bir fırsat. Gençlere önem veren bir kulüpte çalışacağım. Bu benim adıma Türkiye’ye umut veriyor. Şu anda takımımızın bulunduğu konumun önemi yok. Bu durumu futbolculuk dönemimde de yaşadım. En kısa sürede Altınordu’yu layık olduğu yere getireceğiz. Futbolcu olmak benim bir hayalimdi bunu gerçekleştirdim, teknik direktörlük hayalimi de Altınordu’da gerçekleştiriyorum. İnşallah futbolculuk kariyerim gibi teknik adamlık kariyerim de başarıyla devam eder” diye konuştu.

"Şampiyonluk hedefi"

Takıma yapılacak takviyeler konusunda da konuşan genç teknik adam, “Buraya gelecek oyuncular gençlere örnek olacak futbolcular olacak. O tarzda oyuncular kadromuza katacağız. Aklımın ucundan küme düşmek gibi bir şey geçmiyor. Bu sezon ligi iyi yerde tamamlayıp kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında Lig şampiyonluğu hedefiyle oynarız” dedi.

"Çeki düzen vermemiz gerekiyordu"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da “Süper Lig öncesinde finale çıktığımız zaman, final oynadığımız gün kırılma yaşamıştık. Ondan sonra bir türlü toparlanamadık. O gün çok güzel anılar yaşadık. Neredeyse bu ülkenin çocukları ile Süper Lig’e çıkacaktık. Çıtayı çok yükseltince oralarda kalmak kolay değil. Rakiplerin 5 yabancı oynattığı bir ligde biz 17-18 yaşındaki gençlerle oynuyoruz. Geçen sezon ve bu sezon iki defa sarsıntı geçirdik. Kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Takıma ruh vermek için iddiası olan coşkulu olan aynı zamanda bu işin gerçekten havasını solumuş biri olan Gökhan Ünal ile anlaşmaya vardık. İnşallah bu sezon ligde kaldıktan sonra gelecek yıl kafaya oynayan bir takım kuracağız. İnanın artık ben de sıkılıyorum. Kulüp olarak hem yetiştireceğiz hem de yarışacağız. Gökhan Ünal’ın teknik direktörlük döneminde başarılı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

  • Başkan Özkan, geçen yıl A Takımın son 10 maçta yakalamış olduğu başarı serisini hatırlatarak, “İnşallah kalan maçlarımızda da aynı sinerjiyi yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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