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Spor

Altınordu'da Gökhan Ünal dönemi kısa sürdü

1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal ile yolların ayrıldığı açıklandı.

16:31 . 13/03/2023 Pazartesi
DHA
Altınordu küme düşme hattında yer alıyor.

Altınordu küme düşme hattında yer alıyor.

Altınordu'da Gökhan Ünal dönemi sona erdi.


Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gökhan Ünal'a kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Bu sezon Ufuk Kahraman'ın yerine 19'uncu haftada göreve gelen Gökhan Ünal, 7 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı.


Eski milli futbolcu Gökhan Ünal, Altınordu'da ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.






#1. Lig
#Altınordu
#Gökhan Ünal
1 saat önce
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Altınordu'da Gökhan Ünal dönemi kısa sürdü
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