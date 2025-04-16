Altınordu'nun yeni teknik direktörü belli oldu

Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan birçok gencimizin yetişmesinde büyük emeği olan Namet Ateş, A Takım Teknik Direktörlük görevine getirildi.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Ateş ve ekibi, bugünden itibaren A Takım’ımızın başarılı olması için mücadele edecek. Ateş’in ekibinde yardımcı antrenör olarak Serhat Galimane ve kaleci antrenörü olarak Ercüment Kurt görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.