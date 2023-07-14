Amartey tamam sıra Tadic'te

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Ganalı futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve Almanya kampına katılması bekleniyor. Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City'de 24 resmi maçta forma giydi.





Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden öncelikle savunma hattının halledilmesini istemişti. Amartey transferinin ardından Romain Saiss konusunda da gelişme olması bekleniyor.





Fransa Ligue l ekiplerinden Lens'in, 33 yaşındaki Faslı futbolcunun transferi için temaslarına hız verdiği kaydedildi. Beşiktaş'ın Faslı futbolcu için 4 milyon Euro bonservi bedelinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Fransız ekibinin ise siyah-beyazlılara Jean Onana ile Saiss'i takas etmeyi önerdiği de belirtiliyor.





Beşiktaş orta saha için de İtalyan ekibi Udinese'den Roberto Pereyra ile ilgileniyor.





Tadic ile aradaki pürüzler giderilmeye çalışılıyor

Beşiktaş, hücum hattı için de peşinde olduğu Dusan Tadic konusunda aşama kaydetti. Ajax'ta forma giyen Sırp yıldızın istediği rakam ile Beşiktaş'ın önerdiği maaş arasında 2 milyon Euroluk fark bulunuyor.





Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık kontrat önerdi. Takımıyla l yıl daha sözleşmesi olan Tadic, bonservisini almak için Ajax ile görüşmelerini sürdürüyor.











