Amatör Lig maçında hakeme saldırdılar

İstanbul 1. Amatör Lig 5. Grup maçında Bağcılar Gençlergücü ile Karadolapspor, Mahmutbey Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın hakemi Mehmet Burak Arıcan, maçın ardından darbedildi.
Bağcılar Gençlergücü-Karadolapspor maçında hakem olan Arıcan, bir sonraki U16 Ligi Trabzon1453 Spor- Güngörenspor müsabakasında yardımcı hakem oldu.
Bu karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan Arıcan, Bağcılar Gençlergücü futbolcuları tarafından saldırıya uğradı.
Yaşanan olay sonrası Arıcan, kendisini darbeden futbolculardan şikayetçi oldu.