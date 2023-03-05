|
Reklam
Reklam
Spor

Amatör maçta ortalık karıştı: 4 yaralı

Bölgesel Amatör Lig’de Mardin 1969 Spor-Mazıdağı Fosfat Spor karşılaşmasının sonunda taraftarlar, stadyum dışında birbirlerine taşlarla saldırdı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralanırken, taşların isabet ettiği bir ambulansta maddi hasar oluştu.

17:01 . 5/03/2023 Pazar
DHA
Yaralılar ambulansa kucakta taşındı.

Yaralılar ambulansa kucakta taşındı.

Bölgesel Amatör Lig’in 16. haftasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda Mazıdağı Fosfat Spor’u ağırladı.


Gergin başlayan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından Mazıdağı Fosfat Spor taraftarları, ev sahibi ekibin tesislerine ve taraftarlarına taşlarla saldırdı. Diğer taraftarların da taşlarla karşılık vermesi üzerine olaylar büyüdü.


Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda, atılan taşlarla yaralanan ve biber gazından etkilenen 4 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale etmek isterken taşların isabet ettiği bir ambulansta ise maddi hasar oluştu.


Polisin uzun uğraşları sonucu taraftarların dağıtılmasıyla olaylar sona erdi.


Atlan taşlardan bir tanesi ambulansın arka camına isabet etti.



#Mardin 1969 Spor
#Mazıdağı Fosfat Spor
#Bölgesel Amatör Lig
2 saat önce
default-profile-img
Amatör maçta ortalık karıştı: 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde şehit olan polisin ailesine başsağlığı
Konyaspor gol atmayı unuttu
Bangladeş'te mülteci kampında yangın
Yıkılan binadan geriye raftaki fincanlar kaldı
Deprem bölgesinde şehit olan polis Rize'de son yolculuğuna uğurlandı: Oğlum mesleğine doyamadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.