Amatör maçta ortalık karıştı: 4 yaralı

Gergin başlayan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından Mazıdağı Fosfat Spor taraftarları, ev sahibi ekibin tesislerine ve taraftarlarına taşlarla saldırdı. Diğer taraftarların da taşlarla karşılık vermesi üzerine olaylar büyüdü.

Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda, atılan taşlarla yaralanan ve biber gazından etkilenen 4 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale etmek isterken taşların isabet ettiği bir ambulansta ise maddi hasar oluştu.