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Spor

Amatör maçta saha karıştı

Zonguldak 2. Amatör Küme’de oynanan Çaycuma Yakaspor-Karamusaspor maçı sonrası saha içinde olaylar çıktı.

16:34 . 16/04/2023 Pazar
IHA
Futbolcular arasında gerginlik çıktı.

Futbolcular arasında gerginlik çıktı.

Çaycuma sentetik sahada Çaycuma Yakaspor ile Karamusaspor karşı karşıya geldi.


Konuk takım Karamusaspor 4-1’lik üstünlük ile ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıda ise liderliğini sürdüren konuk takım Karamusaspor maçın son dakikalarında kendi ceza sahasına yaşadığı pozisyonda rakip takıma penaltı kazandırdı. Penaltıyı gole çeviren Çaycuma Yakaspor skoru 4-2 yaptı. Karşılaşmanın 90 dakikası 4-2 ile tamamlandı. 10 dakikalık uzatma dakikalarında ise skor değişmedi. Karşılaşma Karamusaspor’un 4-2’lik skorla sona erdi.


Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede çıktı. Uzun bir süre devam eden arbede soyunma odasına kadar sürdü. Polis, olaylara müdahale ederek gerginliği kontrol altına aldı.




#Zonguldak 2. Amatör Küme
#Çaycuma Yakaspor
#Karamusaspor
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