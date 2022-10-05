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Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finale yükseldi

Ampute Futbol Millî Takımımız, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nda son 16 Turu’nda Meksika’yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finale yükseldi
Ampute Futbol Milli Takımı

Ampute Futbol Milli Takımımız, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No’lu sahada oynanan Meksika maçını 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Riva’daki müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Günay, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Üçdan ve Talat Papatya, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve TBESF Başkanı Muaz Ergezen tribünden izledi. Maç sonunda Bakan Kasapoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Milliler ile bir araya gelerek başarılarından dolayı ay-yıldızlı teknik heyet ve oyuncuları kutladı.

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