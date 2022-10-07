Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran milli takım, finale yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı.

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Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola arasındaki final maçı 9 Ekim Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak.

"Yarım kalan bir işimiz var"

Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Rakibimiz Angola. Yarım kalan bir işimiz var. Türk milletine armağan olsun. Bu çocuklar sabah 06:30'da kalktı. 00:00'da yattı. Çok çalıştık. Çok konsantreyiz. NEF Stadı'na bekliyoruz finale." şeklinde bir açıklama yaptı.



