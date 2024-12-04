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Anadolu Efes çift maç haftasında 2'de 2 peşinde: Rakip Zalgiris

Anadolu Efes çift maç haftasında 2'de 2 peşinde: Rakip Zalgiris

12:344/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Anadolu Efes
Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.


Zalgiris Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde dün sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 101-90 ile geçen lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 kez sahadan galip ayrılan Anadolu Efes, 6 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı. Organizasyonda oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Zalgiris de Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve yenilgi istatistiğine sahip.


Avrupa'da 850. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 850. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 849 maçta 479 galibiyet elde etti, 370 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 602. müsabakasını yapacak. Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 601 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 322'ini kazandı, 279'inden mağlup ayrıldı.




#Anadolu Efes
#Zalgiris
#THY Avrupa Ligi

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