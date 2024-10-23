Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Emporio Armani Milan'a konuk olacak

Emporio Armani Milan- Anadolu Efes karşılaşması, Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak. Anadolu Efes, ligde bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 9. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan EA7 Emporio Armani Milan ise 17. sırada bulunuyor.