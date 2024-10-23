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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Emporio Armani Milan'a konuk olacak

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Emporio Armani Milan'a konuk olacak

10:3423/10/2024, Çarşamba
AA
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Anadolu Efes
Anadolu Efes

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

Emporio Armani Milan- Anadolu Efes karşılaşması, Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak. Anadolu Efes, ligde bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 9. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan EA7 Emporio Armani Milan ise 17. sırada bulunuyor.


Avrupa'da 841. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 841. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.


Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 593. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

#Anadolu Efes
#THY Avrupa Ligi
#Emporio Armani Milan

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