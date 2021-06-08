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Anadolu Efes Türkiye şampiyonu

2020-2021 THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını kaldıran Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde de zirveye imzasını attı. Play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko’yu 93-66 yenen Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Efes Türkiye şampiyonu ​
Lacivert-beyazlı takım, üst üste 2, toplamda ise 15. Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

Basketbol Erkekler Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko’yu 27 sayı farkla 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. 30 Mayıs’ta THY Avrupa Ligi şampiyonu olan lacivert-beyaçlı takım, Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ise üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde etti. Anadolu Efes, lider tamamladığı normal sezonda çıktığı 30 maçın 29’unu kazanırken, tek mağlubiyetini 23. haftada HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında yaşadı. Lacivert-beyazlılar, normal sezon ve play-off’ta oynadığı 38 maçın 37’sini kazanarak yüzde 97 galibiyet oranı elde etti.

ERGİN ATAMAN’IN 5. KUPASI

  • Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde etti. Lacivert-beyazlı takımın başında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı kazanan deneyimli başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galatasaray’ı da (2013) da birer kez şampiyonluğa taşımıştı. Anadolu Efes’e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Lacivert-beyazlı takımda Rodrigue Beaubois, 30 sayı ve 4 asistlik performansıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Anadolu Efes’i tebrik etti. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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