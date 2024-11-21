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Anadolu Efes'e Paris maçı öncesi iki kötü haber

Anadolu Efes'e Paris maçı öncesi iki kötü haber

16:3821/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İki oyuncu Paris maçında yok.
İki oyuncu Paris maçında yok.

Anadolu Efes'te sakatlanan takım kaptanı Shane Larkin ile Doğuş Özdemiroğlu, THY Euroleague 11. haftasında bugün oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyecek.

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun 3 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.


Larkin'de Paris maçında yok

Takım kaptanı Shane Larkin'in de THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.


Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Rodrigue Beaubois ile Darius Thompson'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Beko maçında eline aldığı darbe sonucu sakatlık yaşayan Vincent Poirier'nin ise Paris Basketbol maçında kadroda olacağı duyuruldu.




#Anadolu Efes
#Sakatlık
#Paris Basket
#Shane Larkin

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