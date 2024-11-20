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Anadolu Efes'te İsmail Şenol dönemi

Anadolu Efes'te İsmail Şenol dönemi

14:1320/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsmail Şenol
İsmail Şenol

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini açıkladı.

Anadolu Efes, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini açıkladı.


Lacivert-beyazlı ekipten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Yeni Sportif Direktörümüz İsmail Şenol! Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir.


Daha önce çeşitli NBA ve EuroLeague takımlarında scouting danışmanlığı da yapan Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı için hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz."



Çok büyük bir gurur ve heyecanlı olduğunu belirten Şenol, "Başkanımız Sayın Tuncay Özilhan’a ve yönetim kurulumuza, teveccühlerinden dolayı minnettarım. Bana karşı gösterdikleri inanç, daha çok sorumluluk hissetmeme yol açıyor. Anadolu Efes’in büyük bir aile olduğunun bilincindeyim. Tüm enerjimi, bilgimi ve bağlantılarımı bu büyük aileyi en iyi şekilde temsil etmeye adayacağım." ifadelerini kullandı.








#Anadolu Efes
#İsmail Şenol
#Türkiye Basketbol Ligi

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