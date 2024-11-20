Anadolu Efes'te İsmail Şenol dönemi

Daha önce çeşitli NBA ve EuroLeague takımlarında scouting danışmanlığı da yapan Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı için hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz."

📢 Yeni Sportif Direktörümüz İsmail Şenol! Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir. Daha önce çeşitli NBA ve EuroLeague takımlarında scouting danışmanlığı da yapan Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı… pic.twitter.com/5NSofitTkB

Çok büyük bir gurur ve heyecanlı olduğunu belirten Şenol, "Başkanımız Sayın Tuncay Özilhan’a ve yönetim kurulumuza, teveccühlerinden dolayı minnettarım. Bana karşı gösterdikleri inanç, daha çok sorumluluk hissetmeme yol açıyor. Anadolu Efes’in büyük bir aile olduğunun bilincindeyim. Tüm enerjimi, bilgimi ve bağlantılarımı bu büyük aileyi en iyi şekilde temsil etmeye adayacağım." ifadelerini kullandı.