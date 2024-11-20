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Anadolu Efes'in Euroleague'deki konuğu Paris Basket

Anadolu Efes'in Euroleague'deki konuğu Paris Basket

13:0520/11/2024, Çarşamba
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Anadolu Efes - Paris Basket
Anadolu Efes - Paris Basket

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes sahasında Paris Basketbolu konuk edecek. Ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer alan lacivert-beyazlı ekipte tek hedef galibiyet. Peki Anadolu Efes - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte detaylar...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.


ANADOLU EFES - PARİS BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Paris müsabakası 21 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.


Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor.


Avrupa'da 847. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak. Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.




#Anadolu Efes
#Paris Basket
#THY Avrupa Ligi

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