TBF'de yeni sportif direktör Alper Yılmaz oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sportif direktörlük görevine Alper Yılmaz'ı getirdi.





TBF'den yapılan açıklamaya göre tüm ligler ve milli takımların sportif yönetimi için oluşturulan sportif direktörlük görevine Anadolu Efes Kulübündeki 15 yıllık yöneticilik deneyimi ve milli sporculuk kariyeriyle Türk basketbolunda önemli yere sahip yönetici Alper Yılmaz getirildi.





Basketbol kariyerine 11 yaşında başlayan ve Türk Telekom, TOFAŞ, Anadolu Efes gibi kulüplerde forma giyen ve 6 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ile 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan Yılmaz, 2001'de Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde üçüncü olan takımda yer aldı.





Anadolu Efes'e 2009 yılında Sportif Hizmetler Müdürü olarak katılan Yılmaz, 2015'ten sonra genel direktör olarak görev yaptı. Yöneticiliği döneminde üçer Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Yılmaz, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Avrupa Ligi tarafından 2021 ve 2022'de "Yılın Yöneticisi" seçilen Yılmaz, 2019 Dörtlü Final'inde de ikincilik elde etti.





Ankara doğumlu Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Avrupa Ligi ve Ca' Foscari Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği Spor Yöneticiliği ve Pazarlama yüksek lisans programını tamamladı.





Oyunculuk kariyerinde 118 kez milli formayı giyen Yılmaz, yıldız, genç, ümit ve A Milli kategorilerinde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.







