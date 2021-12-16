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Anadolu 'VAR'lığı

Süper Lig’in geride kalan 16 haftasında Anadolu takımları zirveye damga vurdu. Trabzonspor’un arayı açtığı, Konyaspor ve Hatayspor’un takipte olduğu ligde, İstanbul’un büyükleri epey gerilerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin doğru uygulanmaya başlaması ile Anadolu takımlarının gerçek gücü ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu VARlığı
Trabzonspor 16 haftada topladığı 39 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Süper Lig, tarihinde pek alışık olmadığı bir sezonu yaşıyor. İstanbul’un büyük takımları zirvenin epey uzağında kalırken, Anadolu takımları ilk sıralara damga vuruyorlar. Şüphesiz bu durumun en önemli etkenlerinden birisi, 2018-2019 sezonunda uygulanmaya başlanılan ve bu sezon daha doğru bir şekilde kullanılmaya başlanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Abdullah Avcı ile, bu sezonun planlamasını yapan ve transferlerini de erkenden bitiren Trabzonspor, zirvede açık ara önde bulunuyor. Geçtiğimiz sezonlarda iyi işler çıkarsa da genelde hakem hataları nedeniyle arkada kalan bordo-mavili takım, bu sezon VAR’ın doğru uygulanması ile birlikte zirvedeki yerini perçinledi ve en yakın rakibine 9 puan fark attı. Trabzonspor’un ezeli rakipleri olan İstanbul büyükleri ile olan farkı ise Fenerbahçe ile 12, Beşiktaş ile 15, Galatasaray ile de 16. Bu durum, yıllardır Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üzerinde kurdukları etki ile sahada olmasa da hakem kararları ile istediklerini alan İstanbul büyüklerinin gerçek görüntüsünü ortaya çıkardı.

Zirveye Anadolu damgası

Zirvedeki Trabzonspor’u takip eden yine Anadolu kulüpleri Konyaspor ve Hatayspor. İlhan Palut ile birlikte çıkış yakalayan ve göze hoş gelen futbol oynayan Konyaspor, lidere en yakın takım konumunda. Şüphesiz bu durumda, VAR sisteminin tamamen olmasa da kısmen adil kullanılmasının da etkisi var.

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İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor)'in paylaştığı bir gönderi

Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor da ligin bir başka flaş ekibi. Bu ekipler, İstanbul büyüklerinin belki de 5’te 1 bütçesiyle kurulmuş olmalarına rağmen, adeta arkadan gelen büyüklere nal toplatıyorlar. Türk futbolunda yıllardır haksız rekabet ortamında istediğini alan İstanbul ekipleri ise, kötü yönetilmelerini ve kötü futbol oynamalarını unutturmak için her hafta yeni bir hakem gündemiyle kamuoyunun önüne çıkıyorlar. VAR sistemi adil uygulandığında, Türk futbolundaki gerçek sıralamaların nasıl şekilleneceği de aşağı yukarı ortaya çıkmış oldu.

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Hatayspor (@hatayspor)'in paylaştığı bir gönderi

Lehlerine olunca ses yok

İstanbul’un büyük kulüplerini yönetenlerin, takımları lehine hata olduğunda susup, aleyhlerine hata olduğunda ortalığı ayağa kaldırmaları da aslında yıllardır Türk futbolunda uyguladıkları bir metot. Ancak futbol kamuoyu artık işini iyi yapan, iyi planlayan ve sahada doğru organize olan takımların alınlarının teriyle nasıl başarılı olduklarını görüyor. Türk futbolunda elbette hakem hataları bütünüyle bitmiş değil. Bitecek gibi de görünmüyor. Ancak daha önceden “hakemdir hata yapar” kavramı altında Anadolu kulüpleri ezilirken, artık herkesin izlediği ve VAR odasında 2 hakemin ekrandan takip ettiği görüntüler sayesinde daha adil bir yönetim söz konusu. Bu da, gecikmeli de olsa Anadolu takımlarının yükselişinin önemli nedenlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

VAR gerçekle yüzleştirdi
SPOR
VAR gerçekle yüzleştirdi



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