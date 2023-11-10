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Spor

Ancelotti açıkladı: Arda yine sakatlandı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in eski kas sakatlığının nüksettiğini, ciddi bir durum yaşamadığını ancak genç oyuncunun çok üzgün olduğunu söyledi.

15:28 - 10/11/2023 Cuma
AA
Arda Güler Real Madrid'de henüz süre alamadı.

Arda Güler Real Madrid'de henüz süre alamadı.

Ancelotti, Real Madrid'in yarın sahasında Valencia'ya karşı oynayacağı lig maçı öncesinde basın toplantında konuştu.


Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Arda Güler'in kas sakatlığının nüksettiğini aktaran Ancelotti, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:


"Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek."




"İyi bir gelecek onu bekliyor"

Arda'nın ilk ağustos ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini ve bu tip sakatlıkların ardından kas sorunlarının çok normal olduğunu anlatan Ancelotti, "Benim futbolculuk dönemimde de benzer sorunlar yaşadım. Arda'nın geleceğine ilişkin kesinlikle hiçbir şüphe yok. Güzel, iyi bir gelecek onu bekliyor" şeklinde konuştu.








#Real Madrid
#Arda Güler
#Carlo Ancelotti
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