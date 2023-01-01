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Spor

Arda Güler sahalara dönüyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağını duyurdu.

14:16 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arda Güler, Ağustos ayında ameliyat olmuştu.

Arda Güler, Ağustos ayında ameliyat olmuştu.

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Union Berlin takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Madrid'deki Real Madrid Spor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.


Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.


Teknik direktör Carlo Ancelotti, yıldız ismin Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayıp kadroya döneceğini açıkladı.






#Arda Güler
#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
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