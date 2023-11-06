Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Arda Güler - Carlo Ancelotti
Real Madrid, La Liga 10. hafta karşılaşmasında sahasında Rayo Vallaceno ile 0-0 berabere kaldı. Uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, dün akşam oynanan karşılaşmada kadroda yer alırken maçta süre almadı.
Rayo Vallecano maçı sonrası konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Arda Güler'i oynatmak için doğru zaman değildi. Konuştuk, yakın zamanda oynayacak" ifadelerini kullandı.
Arda Güler sezon başı antrenmanında menisküsünden sakatlanıp iyileştikten sonra adalesinden sakatlanarak sahalardan bir süre daha uzak kalmıştı.