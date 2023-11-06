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Spor

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler uzun süren sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Karşılaşmada süre alamaması üzerine değinen teknik direktör Ancelotti, "Oynatmak için doğru zaman değildi. Konuştuk, yakın zamanda oynayacak" ifadelerini kullandı.

10:54 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arda Güler - Carlo Ancelotti

Arda Güler - Carlo Ancelotti

Real Madrid, La Liga 10. hafta karşılaşmasında sahasında Rayo Vallaceno ile 0-0 berabere kaldı. Uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, dün akşam oynanan karşılaşmada kadroda yer alırken maçta süre almadı.


Rayo Vallecano maçı sonrası konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Arda Güler'i oynatmak için doğru zaman değildi. Konuştuk, yakın zamanda oynayacak" ifadelerini kullandı.


Arda Güler sezon başı antrenmanında menisküsünden sakatlanıp iyileştikten sonra adalesinden sakatlanarak sahalardan bir süre daha uzak kalmıştı.












#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#Arda Güler
1 saat önce
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