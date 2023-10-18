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Spor

Ancelotti'den Arda Güler kararı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ekibiyle aldığı karara göre Arda Güler'i kasım ayına kadar oynatmayacak.

12:15 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Carlo Ancelotti - Arda Güler

Carlo Ancelotti - Arda Güler

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti genç milli oyuncu Arda Güler için kararını verdi.


İspanyol gazetesi Diario AS'ın haberine göre,
"Deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti, ekibiyle aldığı karara göre Arda Güler'i kasım ayına kadar oynatmayacak. Arda Güler takımla çalışmalarını sürdüyor."

18 yaşındaki yıldız isim bu yaz Real Madrid'e transfer olup antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra ameliyat olup bir süre sahalardan uzak kalmıştı.






#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#Arda Güler
#Kasım
39 dakika önce
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