Ancelotti'den Arda Güler kararı

"Deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti, ekibiyle aldığı karara göre Arda Güler'i kasım ayına kadar oynatmayacak. Arda Güler takımla çalışmalarını sürdüyor."

"Deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti, ekibiyle aldığı karara göre Arda Güler'i kasım ayına kadar oynatmayacak. Arda Güler takımla çalışmalarını sürdüyor."

18 yaşındaki yıldız isim bu yaz Real Madrid'e transfer olup antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra ameliyat olup bir süre sahalardan uzak kalmıştı.