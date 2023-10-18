Ancelotti'den Arda Güler kararı

Carlo Ancelotti - Arda Güler
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti genç milli oyuncu Arda Güler için kararını verdi.
İspanyol gazetesi Diario AS'ın haberine göre,
"Deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti, ekibiyle aldığı karara göre Arda Güler'i kasım ayına kadar oynatmayacak. Arda Güler takımla çalışmalarını sürdüyor."
18 yaşındaki yıldız isim bu yaz Real Madrid'e transfer olup antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra ameliyat olup bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
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39 dakika önce