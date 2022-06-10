Andrea Pirlo Süper Lig'e geliyor

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımı İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'ya emanet ediyor.

Di Marzio'nun aktardığı habere göre İstanbul ekibi, 43 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaştı. Pirlo ile bir yıllık sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

Andrea Pirlo kariyerinde; Inter, Milan ve Juventus gibi büyük takımların formalarını giydi. İtalyan futbolunun efsanesi, Juventus'un U23 ve A takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Türkiye’de insanlar çok misafirperver ve iyi kalpliler. Ben orada yeniden doğdum. Pirlo’ya ‘sen de gel’ dedim." pic.twitter.com/LGvyAb1WeK — SPOR (@yenisafakspor) June 10, 2022