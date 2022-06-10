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Andrea Pirlo Süper Lig'e geliyor

İtalyan basını, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktör Andrea Pirlo ile anlaştığını yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Andrea Pirlo Süper Lige geliyor
Pirlo, Juventus'u çalıştırmıştı.

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımı İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'ya emanet ediyor.

Di Marzio'nun aktardığı habere göre İstanbul ekibi, 43 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaştı. Pirlo ile bir yıllık sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

Andrea Pirlo kariyerinde; Inter, Milan ve Juventus gibi büyük takımların formalarını giydi. İtalyan futbolunun efsanesi, Juventus'un U23 ve A takımlarında teknik direktörlük yaptı.

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