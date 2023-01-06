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Andrea Pirlo 'Şükür Secdesi'ni seçti

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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Haber Merkezi AA
Andrea Pirlo yılın fotoğrafları oylamasında hangilerini seçti?
Andrea Pirlo

Andrea Pirlo, muhabirlerin 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 'haber', 'çevre ve yaşam' ile 'spor' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

İtalyan teknik adam, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun 'Şükür Secdesi' fotoğrafına oy verirken, haber kategorisinde ise Emin Sansar'ın çektiği 'Ateş Hattında' fotoğrafını seçti. Son olarak çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği fotoğrafı oylayan Andrea Pirlo, Robert Ormerod'un 'Kuş yuvası' adlı fotoğrafını seçti.

Oy verdiği fotoğrafları değerlendiren Andrea Pirlo, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda yaptığı 'Şükür Secdesi' sevinci için "Bir Afrika ülkesi olarak sadece kendileri için değil, bütün kıtanın gururunu yaşıyorlardı. Ben de bu nedenle Fas'ın sevincini gösteren bu fotoğrafı seçmek istedim" açıklamasını yaptı.

Haber kategorisinde seçtiği ve Ukrayna-Rusya savaşı sırasında çekilen 'Ateş Hattında' fotoğrafı hakkında konuşan Pirlo, "Maalesef insanların hayatını kaybettiği bir şeydir savaş. Çok acıların olduğu bir durum. Orada kaçan insanların olması, belki de bu saatten sonra hayatlarını tek başlarına devam ettirecek çocukların olması çok üzücü. Bir rüya için, bir hayal için orada kaçan insanlar var. Bu nedenle bu fotoğrafı seçtim. En kısa sürede bu savaşın bitmesi de en büyük temennim" ifadelerini kullandı.

Andrea Pirlo, kendisi gibi İtalyan olan ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçen Daniele Santarelli'yle aynı fotoğrafı seçtiğinin hatırlatılması üzerine, çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği 'Kuş Yuvası' fotoğrafını da yorumladı.

Andrea Pirlo, "Hava kirliliği, çevre kirliliği... Maalesef doğanın bize sunduğu güzellikleri yok eden kişileriz aslında bizler. Böyle devam ederse hem kendimiz hem de çocuklarımız için bu dünya çok zor ve yaşanamaz bir hale gelecek. Bunun düzelmesi en büyük temennim. Ben de buna vurgu yapmak için bu fotoğrafı seçtim" değerlendirmesinde bulundu.

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