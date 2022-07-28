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Andreas Cornelius yeni sezonu bekliyor

İngiltere, İtalya ve Fransa deneyimlerinin ardından Türkiye’de, Trabzonspor formasıyla adeta kendini bulan Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, yeni sezonu iple çekiyor.

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Haber Merkezi İHA
Andreas Cornelius yeni sezonu bekliyor
Cornelius Trabzonspor formasıyla çıktığı 42 maçta, 17 gol ve 5 asistle oynadı.

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon başında İtalya’nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekerken, sezonun sona ermesiyle UEFA Uluslar Ligi’nde de önemli bir performans ortaya koymuştu.

İngiltere, Fransa ve İtalya’da yaşadığı sıkıntılı günlerin ardın bordo-mavili forma ile ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig’de 15 gol atarak takımın şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan Cornelius, yeni sezonda bu sayının üzerine çıkmak için mücadele edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçiren ve oldukça moralli olan golcü oyuncu, Trabzonspor’da yeteneklerini daha çok ön planda sergiliyor.

Penaltı çalışıyor

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon beyaz noktanın başına geçmeyen Danimarkalı futbolcu, yeni sezon öncesi penaltı atışlarından kendini geliştirmeye çalışıyor. Attığı gollere, penaltıları da eklemeyi hedefleyen Cornelius, önümüzdeki sezon gol yollarında Abdullah Avcı’nın yine en büyük kozlarından biri olacak.

  • Trabzonspor tedbirini almış durumda
  • Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da oyuncusundan önemli bir performans bekleyen Trabzonspor, 29 yaşındaki oyuncunun olası transferi karşısında önlemlerini almış durumda. Karadeniz ekibiyle 3 yıllık anlaşması daha bulunan Cornelius’un sözleşmesinde, Türk kulübü olmaması şartıyla 20 Milyon Euro karşılığında serbest kalabilir maddesi bulunuyor.

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