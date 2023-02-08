Angelo Sagal: Çocuğum evi canavarın taşıdığını söyledi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da yaralandı.





Depreme Gaziantep'te yakalanan ve şehrin takımının formasını giyen Angelo Sagal, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Daha önce böyle bir şey yaşamadığını belirten 29 yaşındaki oyuncu, 2010'da Şili'de yaşanan 8.8'lik 3 dakika süren depremden bile daha kötü olduğunu ifade etti.





"Çocuğum evi canavarın taşıdığını söyledi"

Gaziantep FK'nın Şilili oyuncusu Angelo Sagal, depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı. Sagal'ın açıklamaları şu şekilde:





"Birdenbire uyandık. Sürekli siren sesleri duyuluyordu, her şey tarifsizdi. 4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Eşimi ve çocuklarımı aldım. Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı fakat sonrasında şiddetlendi. Korkunçtu. İnsanlar koşturuyordu" ifadelerini kullandı.





"Bazı futbolcular hayatını kaybetti"

Çok kötü haberler aldığını belirten Angelo Sagal, "Türk meslektaşlarım bana şehir merkezinin tarif edilemez olduğunu söyledi. Birçok futbolcu arkadaşım, çok yüksek binalarda yaşıyor. Kulübe tarzı yerlere gittiler. Bazı futbolcuların hayatını kaybettiğini de öğrendim. Bunlar ne kötü haberler. İnsanlar molozların arasında ve altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama hava şartları da çok kötü. Aynı anda gidilmesi gereken birçok yer olduğu için de işler daha da zorlaşıyor" dedi.











