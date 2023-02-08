|
Spor

Angelo Sagal: Çocuğum evi canavarın taşıdığını söyledi

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu. Depreme Gaziantep'te yakalanan futbolcu Angelo Sagal, o an da yaşadıklarını anlattı. Sagal, "4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Korkunçtu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:37 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Angelo Sagal

Angelo Sagal

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da yaralandı.


Depreme Gaziantep'te yakalanan ve şehrin takımının formasını giyen Angelo Sagal, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Daha önce böyle bir şey yaşamadığını belirten 29 yaşındaki oyuncu, 2010'da Şili'de yaşanan 8.8'lik 3 dakika süren depremden bile daha kötü olduğunu ifade etti.


"Çocuğum evi canavarın taşıdığını söyledi"

Gaziantep FK'nın Şilili oyuncusu Angelo Sagal, depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı. Sagal'ın açıklamaları şu şekilde:


"Birdenbire uyandık. Sürekli siren sesleri duyuluyordu, her şey tarifsizdi. 4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Eşimi ve çocuklarımı aldım. Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı fakat sonrasında şiddetlendi. Korkunçtu. İnsanlar koşturuyordu" ifadelerini kullandı.


"Bazı futbolcular hayatını kaybetti"

Çok kötü haberler aldığını belirten Angelo Sagal, "Türk meslektaşlarım bana şehir merkezinin tarif edilemez olduğunu söyledi. Birçok futbolcu arkadaşım, çok yüksek binalarda yaşıyor. Kulübe tarzı yerlere gittiler. Bazı futbolcuların hayatını kaybettiğini de öğrendim. Bunlar ne kötü haberler. İnsanlar molozların arasında ve altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama hava şartları da çok kötü. Aynı anda gidilmesi gereken birçok yer olduğu için de işler daha da zorlaşıyor" dedi.




#angelo sagal
#deprem
#gaziantep
19 dakika önce
default-profile-img
Angelo Sagal: Çocuğum evi canavarın taşıdığını söyledi
Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı
Deprem bölgesinde OHAL ilanı ne anlama geliyor?
Elbistan'da 8 yaşındaki çocuk sağ salim enkazdan çıkarıldı
Bakan Kasapoğlu: Yurtlar ve gençlik merkezleri vatandaşlarımızın hizmetinde
DSÖ Türkiye için "3.Seviye Acil Durum" ilan etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.