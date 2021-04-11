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'Ankara Derbisi'ni Ankaragücü kazandı

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Derbisini Ankaragücü kazandı
​Ankaragücü-Gençlerbirliği karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. 'Ankara Derbisi'ni 2-1'lik skorla Ankaragücü kazandı.

Hikmet Karaman'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Emre Güral ve 70. dakikada Arda Kızıldağ (k.k.) attı. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 76. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından 4 maç sonra kaybeden Gençlerbirliği, 31 puanda kaldı. Ankaragücü ise puanını 36'ya yükseltti. Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.


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