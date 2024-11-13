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Ankara Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri dönemi

Ankara Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri dönemi

20:5713/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Erkan Sözeri
Erkan Sözeri

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde görevine son verilen Ersan Parlatan'ın yerine Erkan Sözeri getirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu.


Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.


Ankara Keçiörengücü, 12 haftanın geride kaldığı ligde 15 puanla 14. sırada yer alıyor.







#Ankara Keçiörengücü
#Erkan Sözeri
#Trendyol 1.Lig

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