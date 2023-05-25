Ankaragücü-Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele uzatmalar sonunda 2-2 eşitlikle sona erdi ve ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir adını finale yazdırdı.
Ankaragücü'nün gollerini 11.dakikada A.Sowe ile 89.dakikada Tasos atarken, konuk ekibin gollerini ise 61.dakikada Serdar Gürler ve 111.dakikada Keny kaydetti. Maçın normal süresi Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Mujakic 97.dakikada kırmızı kart gördü.
Ankaragücü-Başakşehir maç özeti
11. dakikada sağ kanatta Kitsiou’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sowe ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
21. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay Özcan’ın şutunu kaleci Akkan kornere çeldi.
45+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Güreler’in şutunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.