Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele uzatmalar sonunda 2-2 eşitlikle sona erdi ve ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir adını finale yazdırdı.

Ankaragücü'nün gollerini 11.dakikada A.Sowe ile 89.dakikada Tasos atarken, konuk ekibin gollerini ise 61.dakikada Serdar Gürler ve 111.dakikada Keny kaydetti. Maçın normal süresi Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Mujakic 97.dakikada kırmızı kart gördü.