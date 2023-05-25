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ÖZET | Ankaragücü-Başakşehir: 2-2

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Başakşehir 1-0 kazandığı maçın rövanşında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Ankaragücü-Başakşehir maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:15 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ankaragücü-Başakşehir

Ankaragücü-Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele uzatmalar sonunda 2-2 eşitlikle sona erdi ve ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir adını finale yazdırdı.

Ankaragücü'nün gollerini 11.dakikada A.Sowe ile 89.dakikada Tasos atarken, konuk ekibin gollerini ise 61.dakikada Serdar Gürler ve 111.dakikada Keny kaydetti. Maçın normal süresi Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Mujakic 97.dakikada kırmızı kart gördü.

Ankaragücü-Başakşehir maç özeti

11. dakikada sağ kanatta Kitsiou’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sowe ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay Özcan’ın şutunu kaleci Akkan kornere çeldi.

45+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Güreler’in şutunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

#Ziraat Türkiye Kupası
#MKE Ankaragücü
#Medipol Başakşehir
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