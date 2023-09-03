Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.Mücadele 1-0 sarı lacivertlilerin galibiyeti ile sonuçlandı, maçın tek golünü 60'da Osayi Samuel kaydetti.

Bu maç ile Fenerbahçe puanını 9'a çıkardı Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.