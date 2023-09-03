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ÖZET | Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-1

Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Ankaragücü-Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:42 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ankaragücü-Fenerbahçe

Ankaragücü-Fenerbahçe

Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.Mücadele 1-0 sarı lacivertlilerin galibiyeti ile sonuçlandı, maçın tek golünü 60'da Osayi Samuel kaydetti.


Eryaman Stadı'nda başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.


Bu maç ile Fenerbahçe puanını 9'a çıkardı Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Ankaragücü-Fenerbahçe maç özeti

14. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde Fred’in şutu az farkla direk dibinden auta çıktı.

28. dakikada Fred’in pasında ceza yayı sağ çaprazından Szymanski’nin şutunda top az farkla dışarı gitti.

33. dakikada Ankaragücü’nün hızlı gelişen atağında Cephas’ın kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda kaleci İrfan Can topu çeldi.

34. dakikada hızla ceza sahasına giren Ali Sowe’un penaltı noktasından vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada sol kanattan Tadic’in yerden ortasında bomboş durumda Dzeko’nun şutu kaleyi bulmadı.

42. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci’nin ortasında sol çaprazdan Szymanski’nin şutu savunmadan döndü.

48. dakikada sol çaprazdan Tadic’in pasında penaltı noktası üzerinde Dzeko’nun şutunda kaleci Gikiewicz topu çeldi.

54. dakikada Dzeko’nun şutunda savunmadan dönen topla buluşan Tadic’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL

60. dakikada Dzeko’nun ceza sahası sağ çaprazına doğru attığı pasla buluşan Osayi Samuel, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

67. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Tadic’in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

85. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Efkan Bekiroğlu’nun ortasında ceza sahasında Radakovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.





#Süper Lig
#MKE Ankaragücü
#Fenerbahçe
32 dakika önce
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