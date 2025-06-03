Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan devam ediyor

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır. Bu karar, sadece teknik tercih değil; Ankaragücü'nün özüne, mücadelesine ve vefaya inancının göstergesidir" ifadelerine yer verildi.