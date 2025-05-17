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Ankaragücü'nde yeterli çoğunluk sağlanamadı

Ankaragücü'nde yeterli çoğunluk sağlanamadı

16:4517/05/2025, Cumartesi
AA
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Ankaragücü, yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek.
Ankaragücü, yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Mayıs'a ertelendi.

1.Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadı.


Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı tarihi olan 24 Mayıs'a ertelenmiştir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi Şenyuva Kuzey Ankara 9. Etap Keçiören Ankara adresinde yapılacaktır."





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