Ankaragücü'nün maçı İstanbul'da

Olimpiyat Stadı
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Ankaragücü-Adana Demirspor maçının stadı değişti. TFF, Eryaman Stadı'nın zemininin sporcu sağlığına uygun olmadığını ve mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını bildirdi.
TFF açıklama yaptı
TFF açıklama yaptı
Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada,
"Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple fikstür gereği 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanması gereken MKE Ankaragücü - Yukatel Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakası, Federasyonumuz tarafından Olimpiyat Stadı'na alınmıştır."
ifadeleri kullanıldı.
#Olimpiyat Stadı
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20 dakika önce