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Spor

Ankaragücü'nün maçı İstanbul'da

TFF, Eryaman Stadı zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı gerekçesiyle; 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanması gereken MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maçının Olimpiyat Stadı'na alındığını açıkladı.

19:31 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Olimpiyat Stadı

Olimpiyat Stadı

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Ankaragücü-Adana Demirspor maçının stadı değişti. TFF, Eryaman Stadı'nın zemininin sporcu sağlığına uygun olmadığını ve mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını bildirdi.

TFF açıklama yaptı

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada,
"Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple fikstür gereği 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanması gereken MKE Ankaragücü - Yukatel Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakası, Federasyonumuz tarafından Olimpiyat Stadı'na alınmıştır."
ifadeleri kullanıldı.


#Olimpiyat Stadı
#Ankaragücü
#Süper Lig
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