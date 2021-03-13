Spor Antalya derbisinde kazanan Alanyaspor
FUTBOL FUTBOL

Antalya derbisinde kazanan Alanyaspor

Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti ve rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyasporlu futbolcuların gol sevinçleri
Alanyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltından Khouma Babacar, 39. dakikada Mustafa Pekmek, 83. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Ceyhun Gülselam kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 49'a yükseltirken, Antalyaspor ise 36 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspo ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

13 maç sonra yenildiler

Oynadığı son 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılan Antalyaspor, aynı zamanda 13 maçtır kaybetmiyordu. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.


Abone Ol Google News
Aslan hata yapmadı

Aslan hata yapmadı

​Galatasaray 2 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Ankara Valisi Şahin korkuttu

Ankara Valisi Şahin korkuttu

​İstanbul yolunda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye kaldırıldı.
Stop Gülen!

Stop Gülen!

FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.