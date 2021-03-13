Antalya derbisinde kazanan Alanyaspor

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltından Khouma Babacar, 39. dakikada Mustafa Pekmek, 83. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Ceyhun Gülselam kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 49'a yükseltirken, Antalyaspor ise 36 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspo ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.
13 maç sonra yenildiler
Oynadığı son 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılan Antalyaspor, aynı zamanda 13 maçtır kaybetmiyordu. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.