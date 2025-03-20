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Antalya’da dağ bisikleti heyecanı yaşanacak

Antalya’da dağ bisikleti heyecanı yaşanacak

11:5720/03/2025, Perşembe
IHA
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Antalya’da dağ bisikleti heyecanı yaşanacak
Antalya’da dağ bisikleti heyecanı yaşanacak

Antalya, 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya’nın Kemer bölgesinde düzenlenecek. Dağ ve gravel bisikleti tutkunlarını bir araya getirecek etkinliğin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek. Bu yıl ’Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganıyla düzenlenecek organizasyonda sporcular, 4 gün 4 etapta 200 kilometre pedal çevirecek. Kayıtları devam eden yarışa bu yıl yerli ve yabancı 140 sporcu katılım sağlayacak.


10 Nisan Perşembe gününü Kemer ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda başlayacak organizasyonda ilk gün 20 kilometrelik sıralama etabı geçilecek. 11-12-13 Nisan tarihlerinde ise günlük 60 kilometrelik etaplarda rakımla birlikte eğimde giderek artacak ve sporcular, Kemer’in batısını çevreleyen Toroslar’daki sedir ormanları içerisinde mücadele verecek. Katılımcılar, son gün zorlu etaplardan sonra son finişi görecek. Dereceye giren sporcular, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenecek ödül töreninde kupalarına kavuşacak.

#Antalya
#Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları
#dağ bisikleti

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