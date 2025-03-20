Antalya’da dağ bisikleti heyecanı yaşanacak

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya’nın Kemer bölgesinde düzenlenecek. Dağ ve gravel bisikleti tutkunlarını bir araya getirecek etkinliğin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek. Bu yıl ’Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganıyla düzenlenecek organizasyonda sporcular, 4 gün 4 etapta 200 kilometre pedal çevirecek. Kayıtları devam eden yarışa bu yıl yerli ve yabancı 140 sporcu katılım sağlayacak.