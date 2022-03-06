Antalya'da kazanan ev sahibi

Süper Lig'de 28. hafta maçları devam ediyor. Günün 19.00 periyodundaki maçında 32 puanı bulunan Antalyaspor ve 34 puanlı Sivasspor karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde ev sahibi Antalyaspor maçı 1-0 kazandı ve üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın tek golü 45. dakikada serbest vuruştan Fernando Martins'ten geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 35'e yükseltirken, Sivasspor 34 puanda kaldı. Yiğidolar böylece ligde üst üste 3. maçından da yenilgi ile ayrılmış oldu. Antalya ekibi ise ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.