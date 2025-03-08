Trendyol Süper Lig 27. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 90 ile 90+7. dakikada Adolfo Gaich (2) kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 90 ile 90+7. dakikada Adolfo Gaich (2) kaydetti. Karadeniz ekibinin golünü 58. dakikada Ali Sowe attı.
Akdeniz ekibi bu galibiyetle birlikte puanını 33 yaparak 9. sıraya yükseldi. Rizespor 33 puanla 8. sırada kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki hafta Galatasaray'a konuk olacak. Yeşil-mavililer ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.