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Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa | Maç özeti (VİDEO)

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa | Maç özeti (VİDEO)

17:5722/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gol sonrası yaşanan sevinç.
Gol sonrası yaşanan sevinç.

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Soner Dikmen ile 42. dakikada Samudio kaydetti. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.


Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Soner Dikmen ile 42. dakikada Samudio attı. Kasımpaşa'nın tek golünü 90+5. dakikada Hajradinovic (P) kaydetti.


Akdeniz ekibinde sarı kart gören Kaluzinski, cezalı duruma düştü. Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakacak.


Kasımpaşa'da Nuno da Costa gördüğü sarı kartın ardından Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.


Bu galibiyetin ardından puanını 30 yapan Antalyaspor 9. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 31 puanla 8. sırada kaldı.


ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
Antalyaspor - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Antalyaspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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