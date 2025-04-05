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Antalyaspor Samsunspor'u mağlup etti: İç sahada seriye bağladı | ÖZET

Antalyaspor Samsunspor'u mağlup etti: İç sahada seriye bağladı | ÖZET

21:085/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Antalyaspor'un gol sevinci.
Antalyaspor'un gol sevinci.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde iç sahada üst üste 4. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılara üç puanı getiren golleri 45. dakikada Soner Dikmen ile 84. dakikada Adolfo Gaich attı. Antalyaspor-Samsunspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.


Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Soner Dikmen ile 84. dakikada Adolfo Gaich kaydetti. Samsunspor'un tek golünü 52. dakikada Zeki Yavru attı.


Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 39 yaparak 7. sıraya yükseldi. Samsunspor 51 puanla 3. sırada kaldı.


Kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta Bodrum FK'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi ise Galatasaray'ı ağırlayacak.


ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
Antalyaspor - Samsunspor maçının özetini izlemek için





#Antalyaspor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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