Antalyaspor evinde Altay'a geçit vermedi

Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Paul Mukairu kaydetti. Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltti. Altay ise 16 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Altay ise sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Oynanan son 5 karşılaşmada, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Altay, sadece 1 puan toplayabildi. Antalyaspor ise arka arkaya 2. galibiyetini almış oldı.