Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor. Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor evinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK'yı konuk etti. Zorlu mücadele, kırmızı-beyazlıların 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.





Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 24'te Soner Dikmen, 35'te Adolfo Gaich ve 45+2. dakikada Sam Larsson kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 13'te Fredy ve 59. dakikada penaltıdan George Puscas attı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 14'e yükseltti. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.





Eski takım arkadaşları buluştu





Fenerbahçe'de uzun yıllar birlikte forma giyen Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç öncesi birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.









MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





13. dakikada konuk ekip öne geçti. Puşcaş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.





22. dakikada Larsson'un sağ kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.





24. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasına kale önünde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.





35. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bodrum FK'li savunma oyuncularının geri pasında araya giren Gaich, karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi: 1-2.





45+1 dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Larsson'un sert vuruşunda, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-3.





Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.





59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökdeniz'in pasında topla buluşan Puşcaş'ın vuruşunda top savunma oyuncularına çarptıktan sonra kornere gitti. Bu sırada Bodrumsporlu futbolcular Gökdeniz'in pasında topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. VAR hakeminin çağrısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Puşcaş, topu ağlara gönderdi: 2-3.





73. dakikada Puşcaş'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dimitrov'un yerden sert şutunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.





76. dakikada Brazao'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dimitrov'un sert şutunda, topu kaleci Abdullah Yiğiter güçlükle kornere çeldi.





88. dakikada Kaluzinski'nin ortasına hareketlenen Thalisson'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.





Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.





Antalyaspor - Bodrum FK maçının özetini izlemek için tıklayın







