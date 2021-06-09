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Antalyaspor Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı.

Haber Merkezi DHA
Antalyaspor Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı
19 yaşındaki Erkan Eyibil bu sezon 28 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Geleceğin Mesut Özil’i olarak gösterilen genç oyuncu, geçen sezon Hollanda’nın Go Ahead Eagles formasıyla başarılı bir kiralık dönemi geçirdi. Bonservisi Mainz’da olan Erkan Eyibil kısa sürede Ümit Milli Takımı’nın da vazgeçilmez oyuncusu haline geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği futbolcular arasında yer alan Erkan Eyibil ile kırmızı beyazlı kulübün bugün sözleşme imzalayıp, yarın gerçekleştireceği törenle taraftara duyurması bekleniyor.

En az 5 transfer yapılacak

Fraport TAV Antalyaspor gelecek sezonu ilk 5 takım arasında bitirme hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunı sürekli forma giyecek en az 5 futbolcu transferiyle güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı beyazlılarda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tüm oyuncuların performansını değerlendiren yönetim, 4 futbolcudan ilerleyen günlerde kendisine takım bulmasını isteyecek.

  • Kırmızı beyazlılarda Orgill, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık forma giyen Gustavo Blanco, teknik direktör Ersun Yanal ile yönetim tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

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