Spor Nuri Şahinin hazırlık maçı planı belli oldu Antalyaspor devlerle karşılaşacak
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Nuri Şahin'in hazırlık maçı planı belli oldu: Antalyaspor devlerle karşılaşacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor; Napoli, Sampdoria, Crystal Palace ve Hull City ile hazırlık maçları oynayacak.

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Mustafa Göksel Yeni Şafak
Antalyaspor hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacak?
Nuri Şahin ve ekibi

Antalyaspor, Dünya Kupası arasında İtalya Serie A devi Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Takımın seviyesini yükseltmek isteyen teknik direktör Nuri Şahin'in bu karşılaşmayı çok önemsediği ve takımın gelişimine faydalı olacağını düşündüğü belirtildi.

Kırmızı-beyazlıların ayrıca Sampdoria, Crystal Palace ve Hull City ile de hazırlık maçı planı olduğu aktarıldı.

Akdeniz ekibinin düzenlenecek özel turnuvada ev sahibi olması bekleniyor.

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