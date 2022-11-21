Nuri Şahin'in hazırlık maçı planı belli oldu: Antalyaspor devlerle karşılaşacak

Antalyaspor, Dünya Kupası arasında İtalya Serie A devi Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Takımın seviyesini yükseltmek isteyen teknik direktör Nuri Şahin'in bu karşılaşmayı çok önemsediği ve takımın gelişimine faydalı olacağını düşündüğü belirtildi.

Kırmızı-beyazlıların ayrıca Sampdoria, Crystal Palace ve Hull City ile de hazırlık maçı planı olduğu aktarıldı.

Akdeniz ekibinin düzenlenecek özel turnuvada ev sahibi olması bekleniyor.

Antalyaspor, Dünya Kupası arasında Napoli, Crystal Palace ve Sampdoria ile hazırlık maçı planladı. Kırmızı beyazlılar Doğukan transferindeki anlaşmadan dolayı Hull City ile de bir maç organize edecek. Bu maçların mini bir turnuva olarak duyurulması bekleniyor. REKLAM November 21, 2022