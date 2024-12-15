Antalyasporlu oyuncuların gol sevinci.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 45+1'de Sander van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen kaydetti.
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Ev sahibi takımın gollerini; 45+1'de Sander van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen kaydetti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını, 21'e yükseltirken Kayserispor ise 15 puanda kaldı.
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