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Alex'in çalıştırdığı Antalyaspor sahasında Kayserispor'u devirdi

Alex'in çalıştırdığı Antalyaspor sahasında Kayserispor'u devirdi

18:0115/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Antalyasporlu oyuncuların gol sevinci.
Antalyasporlu oyuncuların gol sevinci.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 45+1'de Sander van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Ev sahibi takımın gollerini; 45+1'de Sander van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen kaydetti.


Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını, 21'e yükseltirken Kayserispor ise 15 puanda kaldı.



#Antalyaspor
#Kayserispor
#Süper Lig

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