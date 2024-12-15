Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Ev sahibi takımın gollerini; 45+1'de Sander van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen kaydetti.