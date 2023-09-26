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Spor

Antalyaspor Nuri Şahin'i bırakmıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'e Montella'nın yardımcılığını teklif etti. Kırmızı-beyazlı kulüp bu teklifi hocanın yıpranmaması adına geri çevirdi.

Mustafa Göksel
14:06 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Nuri Şahin - Vincenzo Montella

Nuri Şahin - Vincenzo Montella

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısının kim olacağı merak konusu oldu.


Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak, görevde kalması yönündeki teklifi kabul etmedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'e yapılan teklif de kulübü tarafından geri çevrildi.


Antalyaspor'daki görevine devam etme şartıyla Montella’ya yardımcı olması yönünde Nuri Şahin'e teklif yapıldı. Antalyaspor yönetiminin, hocalarının milli takım gündemi içinde yıpranmasını istemediği ve kulübü tartışmalı gündemin içine sürüklememek için bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.






#A Milli Takım
#Nuri Şahin
#Vincenzo Montella
1 saat önce
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