Antalyaspor Nuri Şahin'i bırakmıyor

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısının kim olacağı merak konusu oldu.

Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak, görevde kalması yönündeki teklifi kabul etmedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'e yapılan teklif de kulübü tarafından geri çevrildi.

Antalyaspor'daki görevine devam etme şartıyla Montella’ya yardımcı olması yönünde Nuri Şahin'e teklif yapıldı. Antalyaspor yönetiminin, hocalarının milli takım gündemi içinde yıpranmasını istemediği ve kulübü tartışmalı gündemin içine sürüklememek için bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.